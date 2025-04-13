شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: فخور بالعمل مع المخرج الشاب عبد الرحمن محمد فى أولى تجاربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان سامح حسين عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع المخرج الشاب عبد الرحمن محمد في أول تجربة إخراجية له في فيلم استنساخ، مؤكدًا أن مشاركته في هذا العمل تُعد شرفًا له.

وقال سامح حسين، في تصريحاته لـ"الخليج 365": "سعيد جدًا إني بشتغل مع عبد الرحمن محمد في أول عمل له، وده شرف كبير إني أكون جزء من بدايته، وأنا دايمًا بدعم التجارب الشبابية، خصوصًا لما يكون في شباب واعي وبيسعى لتقديم سينما هادفة ومفيدة للجمهور".

واحتفل أبطال وصناع فيلم استنساخ بعرضه الخاص، الثلاثاء الماضى، وذلك في إحدى سينمات التجمع الخامس، حيث حضر كل من الفنان سامح حسين وزوجته وهبة مجدي ولقاء سويدان وهاجر الشرنوبي والمنتج والفنان أحمد بجة ومؤلف ومخرج الفيلم عبد الرحمن محمد، إضافة إلى عدد من مشاهير السوشيال ميديا عمر شاور وعلي غزلان وجو موسى ومحمد شاكر.

فيلم استنساخ من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.