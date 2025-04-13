ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة واليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل من حفل زفاف اليوتيوبر السورية نارين بيوتي، وظهرت بيسان في المقطع وهي تُغني "بحبك وبغار" للفنان اللبناني عاصي الحلاني، لتعبّر بعدها عن دهشتها بحضوره شخصيا الى حفل زفاف نارين ورجل الأعمال السوري رامي سامو.
وكانت قد ضجت مواقع التواصل بحفل الزفاف الأسطوري لنارين بيوتي ورجل الأعمال رامي إلياس سامو في أحد الفنادق الفخمة، وذلك بحضور عدد من المشاهير والأصدقاء.
نارين ارتدت فستاناً رائعاً بتوقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
كانت هذه تفاصيل خبر ردّة فعل بيسان إسماعيل عند دخول عاصي الحلاني الى زفاف نارين بيوتي-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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