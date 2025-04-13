صور نادرة لشمس البارودي من عقد قرانها على حسن يوسف

ميرنا وليد - بيروت - نشر حساب الممثلة المصرية شمس البارودي صورا نادرة لها من عقد قرانها على الممثل المصري الراحل حسن يوسف، وقد لاقت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين.



يذكر أن شمس البارودي كانت قد شاركت متابعيها منشوراً، تحدثت فيه عن حزنها على فراق أقرب الناس إلى قلبها، إذ كتبت : "أحاول بكل ما يقين وإيمان أن أصبر، وأحمد الله وارضي بقضاءه واتصبر إلا أنى اذرف الدموع بدون توقف، ذكريات حياتي معهما في كل السكنات واللحظات، أعتذر لمن حولي لا أعلم ما هذا الضعف والوهن الروحي استغفرالله وادعوه أن ثبت يقيني".