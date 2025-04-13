شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل Mythic Quest بعد أربعة مواسم دون أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت منصة Apple TV+ مسلسل Mythic Quest بعد أسابيع قليلة من انتهاء موسمه الرابع، دون أسباب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع Deadline.

يشارك في بطولة مسلسل Mythic Quest كل من: روب ماكيلهيني، وشارلوت نيكداو، وإف. موراي أبراهام، وآشلي بيرش، وإيماني حكيم، وديفيد هورنسبي، وجيسي إينيس، وداني بودي، ونعومي إيكبيرجين، وكايتلين ماكجي، وهمفري كير، وكريس ناوكي لي، وجوناثان ويغز.

يتتبع مسلسل Mythic Quest مسيرة موظفي شركة تطوير ألعاب فيديو وهم يحاولون مواكبة التغيرات في صناعة الألعاب.

فى نفس السياق كشفت شركة Apple Original Films عن طرح فيلمها الجديد Fountain of Youth، للمخرج العالمى جاي ريتشي على Apple TV بلس في 23 مايو 2025، العمل الذى تم تصوير مجموعة من مشاهده بـ مصر من أمام أهرامات الجيزة.

وكانت قد كللت جهود لجنة مصر للأفلام EFC التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي بالنجاح من خلال قدرتها على الدعم الكامل لتصوير فيلم Fountain of Youth للمخرج العالمى جاى ريتشى، والذي انتهى من تصوير مشاهد الفيلم فى مصر، وهو العمل الذى تم تصوير عدد كبير من مشاهده فى مصر خاصة بعدما فتحت مصر ذارعيها بتسهيلات كبيرة لمنح صناع السينما العالمية كل ما يلزمهم لتصوير الأعمال الأجنبية فى مصر بسهولة ويسر.