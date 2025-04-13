ملتقى القاهرة للحكى يفتتح دورة "حسن الجريتلى" الأربعاء على المسرح القومى

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القاهرة - سامية سيد - يفتتح ملتقى القاهرة الدولي للحكي دورته الأولى التي تحمل اسم المخرج "حسن الجريتلي" الأربعاء القادم 16 أبريل الجاري في تمام السابعة بالمسرح القومي بالعتبة، برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وحضور رئيس مجلس الأمناء دكتورة إيناس عبد الدايم.

يتضمن حفل الافتتاح الذي تستمر فقراته على مدار الساعة ونصف الساعة، عرض فيلم تسجيلي مدته 7 دقائق، كما يتضمن برنامج الافتتاح عرض حكي لفرقة الورشة من إخراج حسن الجريتلي الذي تحمل الدورة الأولى من الملتقى اسمه تقديرا لجهده في فن الحكي.

كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم الفنان سيد رجب، والفنان شريف الدسوقي، صاحبا التجربة المميزة في مجال الحكي قبل انتقالهما للدراما التليفزيونية.

وكذا تكريم أصحاب أربع مشروعات مهمة في مجال الحكي هم هيثم شكري- من القاهرة "مشروع الحكواتي"، وهيثم عبدربه - من الشرقية "عربة الحواديت"، وشنودة عادل - من المنيا "مشروع الصخرة"، تامر محمود من الإسكندرية "سفينة نوح"، ويلقي رئيس الملتقي المخرج عادل حسان ومديره الفني محمد عبد الفتاح كلمة مشتركة، عقب كلمة رئيس مجلس الأمناء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق.

ملتقى القاهرة للحكي فعالية هي الأولى من نوعها، تقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتتشارك تنظيمها أكثر من مؤسسة فنية وثقافية مستقلة، ويضم مجلس أمناء الملتقي الذي ترأسه الدكتورة إيناس عبد الدايم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق، الشاعر جمال بخيت، د. محمد فتحي، الفنانة وفاء الحكيم - المشرف العام للملتقى، المخرج المسرحي عادل حسان رئيس الملتقى، الفنانة منى سليمان المدير التنفيذي للملتقى، الفنان محمد عبد الفتاح (كالابالا) المدير الفني للملتقى.

ويتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة وتستمر فعالياته حتى الثلاثاء 22 أبريل 2025 بحفل ختام للملتقى يقام على مسرح السامر بالعجوزة، ويشهد تكريما خاصا للحكاءة عارفة عبد الرسول، فضلا عن تكريم اسم الحكاء الراحل رمضان خاطر، واسم الحكاءة الراحلة سهام عبد السلام، بالإضافة إلى عرض حكي مدته 30 دقيقة، وفيلم يعرض حصاد الدورة الأولى.