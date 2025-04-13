شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة أحمد داود مع الـ 9 كنوز وصديقة الطفولة في فيلمه إذما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم أحمد داود التحضيرات والاستعدادت لفيلمه الجديد بعنوان "إذما" اسم مبدئى، الذي تعاقد عليه مؤخرًا، ويشاركه في البطولة النجم الشاب أحمد داش، من تأليف وإخراج محمد صادق، حيث من المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، ليتمكن داود من الانتهاء من الفيلم قبل الإنشغال بمسلسله الجديد في رمضان 2026، حيث يجري داود جلسات عمل مكثفة مع المخرج والكاتب للوقوف على تفاصيل العمل وترشيح الأبطال المشاركين في الفيلم.

اسم إذما مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق، التي صدرت عام 2020، وكانت الأكثر مبيعًا، والعمل تدور أحداثه حول البطل عيسى الشواف، الذي يحصل على 9 كنوز، ومع كل كنز يقترب خطوة نحو حلمه، ويكتشف ذاته.

تبدأ القصة مع عيسى الذي يعيش حياة مملة بعد انفصاله عن زوجته، ثم يلتقي في ليلة عيد مولده بصديقة طفولته سيرا، التي تعطيه مجموعة من شرائط الفيديو التي سجلها بنفسه في سن المراهقة، وهذه الفيديوهات تحتوي على رسائل يرسلها لنفسه ليمنعها من اتخاذ قرارات خاطئة ويشجعها على السير في الطريق الصحيح. رحلة عيسى ستكون مليئة بالاكتشافات الذاتية.

على صعيد آخر، شارك أحمد داود في موسم رمضان 2025 بمسلسل "الشرنقة"، الذي عرض حصريًا على منصة "Watch It"، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

دارت أحداث مسلسل "الشرنقة" في إطار اجتماعي تشويقي غامض، حيث يجسد أحمد داود شخصية حازم، المحاسب الذي يعمل في إحدى الشركات الكبرى ويعرف بين زملائه بالتميز والإبداع في عمله، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب حين يكتشف ممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويصبح متورطًا في قضية غسيل أموال، ما يدخله في مواجهات متتالية ويغير مجرى حياته بالكامل.

