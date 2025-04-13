شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان آفاق العربي للمسرح يكرم المخرج مازن الغرباوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي بدورته العاشرة برئاسة ماجد بن مسعود بن سيف العوفي، الذي يقام في سلطنة عمان في الفترة من 12 إلى 16 أبريل الجاري الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وذلك لاسهامه الكبير في المسرح بشكل عام والمسرح الجامعي بشكل خاص حيث بدأت رحلته عام 2000 حينما إلتحق بفريق التمثيل بكلية الآداب جامعة عين شمس وهذا العام يكمل الفنان والمخرج مازن الغرباوي 25 عاما في المسرح الجامعي

مهرجان آفاق للمسرح الجامعي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح ومكتب محافظ مسقط وعدد من الشركاء الداعمين

وقد أعرب الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن سعادته بتمثيل مصر في مهرجان مهم بحجم وقيمة مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي مشيرا إلى انه يؤمن بأهمية وضرورة التواصل وتبادل الخبرات بين المهرجانات في الدول العربية والأجنبية بهدف إحداث انتعاشه للمهرجانات العربية، والتأكيد على أهمية مد أواصر التعاون مع المهرجانات العربية ، وذلك ايمانا منه بقيمة وأهمية هذه المهرجانات نحو الآفاق العالمية لرفعة المسرح العربي ، ودورها الذي تلعبه في دعم المواهب الشابه وتقديم فنانين يشكلون الدعامة الرئيسية للحركة المسرحية في الوطن العربي .

ويؤكد الغرباوي حرصه على توطيد المشاركات العربية خاصة لما تحمله من علاقات وثيقة بين الشقيقتين مصر وعمان

يشارك في المهرجان، ستة عروض مسرحية تمثل عددا من الدول العربية، ويأتي تنظيمه في إطار دعم الحراك المسرحي الجامعي وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين الشباب في الوطن العربي وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان الفنان السوري ايمن زيدان ، والفنانة العراقية آلاء شاكر ، والمخرج المسرحي البحريني خالد الرويعي والفنان العماني جاسم البطاشي والمخرج التونسي عماد المى

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة