شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام شارك بها مصطفى الكاشف بمهرجان كان.. آخرها عائشة لا تستطيع الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لمسيرته المميزة في المهرجانات العالمية، يتواجد مدير التصوير مصطفى الكاشف في مهرجان كان السينمائي الدولي للعام الثالث على التوالي بفيلم عائشة لا تستطيع الطيران والذي يقام عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة نظرة ما بالدورة الـ 78 من المهرجان العريق.

وسبق لمدير التصوير مصطفى الكاشف التواجد في مهرجان كان عام 2024 بفيلم قرية قرب الجنة للمخرج الصومالي مو هراوي الذي شارك في نفس المسابقة ليكون أول فيلم صومالي في المهرجان، وفي 2023، الفيلم القصير عيسى للمخرج المصري مراد مصطفى، والذي فاز عنه مصطفى لاحقاً بتسع جوائز لأفضل تصوير سينمائي.

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان ويدور حول عائشة وهي مهاجرة سودانية تعيش في حي عين شمس الشعبي، الذي يضم تجمعا كبيرًا من المهاجرين الأفارقة. وخلال رحلتها في مجال الرعاية الصحية تواجه عائشة خيارات صعبة عندما يطلب منها زوكا أحد شباب العصابات الذي يسيطر على المنطقة خدمة مقابل حمايتها مما يجعل أحلامها تختلط بواقعها.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى كاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير عيسى، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري ومهندس صوت مصطفى شعبان، وتصميم إنتاج إيمان العلبي.

ومؤخرا فاز مصطفى بجائزة أفضل صورة عن الفيلم الصومالي قرية قرب الجنة، وتسلمها عنه مخرج الفيلم مو هراوي والذي وصفه بأنه "أفضل مصور موهوب قابلته في حياتي".

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران هو ثالث الأفلام الروائية الطويلة لمصطفى الكاشف بعد فيلم قرية قرب الجنة وفيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد والذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي حيث شارك في المسابقة الرسمية وفاز بثلاث جوائز، منها جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني في التصوير السينمائي.

ويمتلك مصطفى الكاشف سجلاً حافلاً من الأفلام القصيرة التي حققت نجاحا كبيرا وفازت بالعديد من الجوائز، بالإضافة إلى فيلم عيسى، قدم الكاشف فيلمين مع مراد مصطفى، وهما فيلم خديجة الذي شهد عرضه الأول في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا، وفيلم ما لا نعرفه عن مريم، والذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية وفاز عنه مصطفى الكاشف بجائزة أفضل تصوير سينمائي من مهرجان جاليتشنيك السينمائي.

أنجز الكاشف 4 أفلام قصيرة أخرى في عام 2023، وهم: الفيلم السعودي انصراف للمخرجة جواهر العامري، والذي فاز بجائزة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة (2024)؛ واستضافت دورة المهرجان أيضاً فيلميه ماء يكفي للغرق للمخرج جوزيف عادل، ونهار عابر للمخرجة رشا شاهين؛ وفيلم أمانة البحر من إخراج هند سهيل، والذي كان عرضه الأول في مهرجان ساو باولو بالبرازيل ثم فاز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير من مهرجان الجونة السينمائي (2024).