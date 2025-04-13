شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاتها الأولى.. شيرين سيف النصر تكشف عن نيتها للعودة إلى التمثيل قبل رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في آخر تصريحات أدلت بها الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر لـ"الخليج 365"، كشفت عن نيتها الجادة للعودة إلى الساحة الفنية من جديد، مؤكدة أنها كانت تُخطط للظهور في عدد من البرامج الجماهيرية تمهيدًا لعودتها إلى التمثيل.

قالت شيرين: "كان عندي نية أرجع للتمثيل مرة تانية، وكنت حابة أظهر في برامج بحبها زي صاحبة السعادة مع الأستاذة إسعاد يونس، اللي فعلاً بحبها جدًا وبحب خفة ظلها مع ضيوفها، وكمان برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، من أهم البرامج اللي دايمًا بتابعها."

وأضافت أنها كانت ترى هذه البرامج بوابة مميزة للتواصل مجددًا مع جمهورها قبل أن تعود رسميًا إلى الشاشة، مؤكدة أن غيابها عن التمثيل كان بسبب وفاة والدتها، لكنه لم يكن اعتزالًا نهائيًا.

وتُعد هذه التصريحات من بين آخر كلمات النجمة الراحلة قبل وفاتها، والتي توضح مدى اشتياقها للعودة إلى جمهورها وفنها.

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن يوم 27 نوفمبر عام 1967 لأب مصري وأم فلسطينينة، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت عدة سنوات بفرنسا، وهناك تعرفت على يوسف فرنسيس الذي قدمها للسينما.

شاركت في عدد من الأفلام وهي: الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، سفينة الحب والعذاب، كلهم في جهنم، سوق الهانم، أما في الدراما قدمت: "المال والبنون الجزء 2، على باب الوزير، شقة الحرية، من الذي لا يحب فاطمة، النوارس والصقور، المتهم برىء، اللص الذي أحبه"، وذلك قبل اعتزالها الفن.