شكرا لقرائتكم خبر عن زياد ظاظا وويجز صعايدة في برستيج وبيمبو بتوقيع عمرو سلامة مع الرابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المخرج عمرو سلامة، في مسلسل بيمبو عام 2021 مطرب الراب ويجز في تجربته التمثيلية الأولى في المسلسل وقدم شخصية "جابر"، وهو شاب قادم من الصعيد بحثًا عن لقمة العيش، وتمر الأيام والسنوات ويقدم المخرج عمرو سلامة في مسلسل برستيج في 2025 مطرب الراب زياد ظاظا وهو شاب قادم من الصعيد أيضًا مثلنا قدم ويجز فى المسلسل، ومسلسل برستيج سوف يعرض الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

ويحرص المخرج عمرو سلامة، دائما على تقديم وجوه جديدة على الساحة الفنية ما بين أطفال أو ممثلين للمرة الأولى مثلما فعل مع أحمد داش في بدايته وهو طفل صغير في فيلم "لا مؤاخذة" و الطفل عمر الشريف في فيلم "برة المنهج".

ومثل ما فعل المخرج عمرو سلامة وتقديم ويجز لأول مرة كممثل، إعاد التجربة مع نجم الراب زياد ظاظا وإخراجه فيلمًا قصيرًا تحت اسم 60 جنيه، والعمل مستوحى من أغنية مطرب الراب زياد ظاظا ويقدم الفيلم معلومات عديدة عن مطرب الراب زياد ظاظا، وطريقة تقديمه لـ أغاني الراب، وخاصة أغنية 60 جنيها.

كما يشارك مغني الراب المصري زياد ظاظا، للمرة الأولى في ثاني أهم مسابقات مهرجان كان السينمائي، فيلم الإثارة "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى، يحجز مكانه ضمن الأفلام المنافسة في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي العريق (13 - 24 مايو) في عرضه العالمي الأول، لتكون هذه المشاركة الثانية للمخرج بالمهرجان الذي استقبل فيلمه القصير "عيسى" بمسابقة أسبوع النقاد عام 2023، وأحدث مشاركة مصرية في المسابقة بعد 9 سنوات من مشاركة الفيلم المصري "اشتباك".

وتعتبر هذه هي التجربة السينمائية الثانية لزياد ظاظا بعد مشاركته بفيلم 60 جنيه في افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتجربة الثالث في التمثيل بعد مشاركته في مسلسل برستيج.