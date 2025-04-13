شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لرحيلها.. شيرين سيف النصر تحكي عن أيامها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الذكرى الأولى لرحيل النجمة شيرين سيف النصر، تعود للواجهة آخر تصريحاتها التى كشفت فيها عن تفاصيل حياتها اليومية فى السنوات الأخيرة قبل وفاتها، وتحدثت عن أسلوب حياتها البسيط والهادئ بعيدًا عن الأضواء.

وقالت شيرين سيف النصر، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، "كنت بقضي وقتي فى الخروج مع أصدقائي، وأحيانًا كنت بسافر عند إخواتي خارج مصر، يومي بيعدي بشكل طبيعي، بحب القراءة جدًا، وبقضي وقتي ما بين روايات مصرية وأجنبية، وبعدها بتفرج على أفلام ومسلسلات، خصوصًا العربية والأجنبية الرومانسية اللي بحبها".

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن يوم 27 نوفمبر عام 1967 لأب مصري وأم فلسطينينة، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت عدة سنوات بفرنسا، وهناك تعرفت على يوسف فرنسيس الذي قدمها للسينما.

وشاركت في عدد من الأفلام وهي: الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، سفينة الحب والعذاب، كلهم في جهنم، سوق الهانم، أما في الدراما قدمت: "المال والبنون الجزء 2، على باب الوزير، شقة الحرية، من الذي لا يحب فاطمة، النوارس والصقور، المتهم برىء، اللص الذي أحبه"، وذلك قبل اعتزالها الفن.