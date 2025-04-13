شكرا لقرائتكم خبر عن عزوز العسكري والمستكاوي والقص.. شخصيات لا تنسى لـ سيد زيان فى أعماله الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان سيد زيان، اليوم الأحد13 إبريل، والذى يُعد من أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، حيث امتلك قدرة نادرة على إضحاك الجمهور من خلال ملامحه وتعابير وجهه قبل كلماته، وقدم خلال مشواره الفني مجموعة من الشخصيات التي ظلّت راسخة في أذهان الجماهير، لما تميزت به من خفة ظل، وصدق في الأداء، وذكاء في تجسيد التفاصيل.

ومن بين أبرز الشخصيات التى قدمها، عزوز العسكري التى قدمها فى مسرحية "العسكري الأخضر"، حيث يقرر خلال أحداثها ترك وظيفته لما يتعرض له من ظلم، وعندما تساعده فتاة وتوظفه في شركة والدها، سرعان ما يكتشف عمل والدها الذي يتستر بعباءة البر والتقوى كزعيم عصابة، وكل ذلك فى شكل كوميدي استطاع خلاله سيد زيان أن يظهر براعته واتقانه فى التنقل بالشخصية باحتراف

وفي فيلم "المتسول" مع الزعيم عادل إمام، قدم سيد زيان دور الصديق الوفي للمتسول، حيث أظهر حسه الكوميدي العالي، ونجح في أن يكون عنصرًا فعالًا في صناعة المواقف الكوميدية التي أحبها الجمهور.

ومن الشخصيات المحبوبة التي قدمها أيضًا كانت شخصية "السائق النوبي" في العديد من الأفلام الكوميدية، حيث أجاد تقديم اللهجة والإيماءات بطريقته الخاصة، وأصبح هذا النوع من الأدوار علامة مميزة له، يعكس من خلالها تنوعه في أداء الشخصيات البسيطة من مختلف الخلفيات.

تعتبر شخصية "القص" من أشهر الشخصيات التى قدمها الراحل سيد زيان فى مسلسل "المال والبنون"، فقد أبدع زيان فى تجسيده لشخصية الرجل العديم الشخصية الذى يسعى دائما لخدمة الغير، المسلسل بطولة عبد الله غيث، أحمد عبد العزيز، وتأليف محمد جلال عبد القوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

ومن شخصياته البارزة أيضا شخصية "المستكاوى"، فى فيلم "البيه البواب"، حيث تألق فى شخصية النصاب، الذى يحاول طوال الوقت الاستيلاء على أموال الغير، والفيلم بطولة أحمد زكى، صفية العمرى، وتأليف يوسف جوهر، وإخراج حسن إبراهيم.

كما حققت شخصية المعلم حلومة الجحش التى قدمها ضمن أحداث فيلم "وكالة البلح"، أمام الفنانة نادية الجندى "المعلمة نعمة الله" نجاحا كبيرا، الفيلم بطولة نادية الجندى، محمود ياسين، وتأليف نجيب محفوظ، وإخراج حسام الدين مصطفى.