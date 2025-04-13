الأمير هاري يعود إلى بريطانيا.. ومحاميته: “حياته في خطر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الأمير هاري إلى المملكة المتحدة لحضور جلسات استئناف في المحكمة الملكية في لندن، لمتابعة قضيته ضد وزارة الداخلية البريطانية، وذلك بعد قرارها في عام 2020 بحرمانه من الحماية الأمنية التلقائية التي كانت تُمنح له أثناء تواجده على الأراضي البريطانية، إثر تخلّيه عن مهامه الملكية وانتقاله للعيش في كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل وطفليهما.

وخلال جلسة الاستئناف الأخيرة، حذرت محاميته فاطمة شهيد من أن سلامة الأمير أصبحت مهددة، وقالت أمام المحكمة: “يجب ألا ننسى البُعد الإنساني لهذه القضية: هناك شخص يجلس خلفي، سلامته وأمنه وحياته في خطر.”

وأظهرت وثائق قضائية مقدّمة أن تنظيم “القاعدة” كان قد دعا مؤخرًا إلى قتل الأمير هاري، إضافة إلى الإشارة إلى حادثة مطاردة خطيرة تعرّض لها هاري وزوجته العام الماضي في مدينة نيويورك من قبل مصوري المشاهير، الأمر الذي يعزز مخاوفه من نقص الترتيبات الأمنية الكافية.

وخلال الجلسات، ظهر الأمير هاري وهو يتابع التفاصيل عن كثب ويتشاور باستمرار مع فريقه القانوني، وهزّ رأسه أكثر من مرة أثناء مداخلات ممثل وزارة الداخلية، جيمس إيدي، الذي قال إن القرار بعدم توفير حماية شرطية تلقائية لهاري يستند إلى تقييمات أمنية دقيقة، وإن “النهج المصمم خصيصاً لتأمينه له مزايا إيجابية من وجهة نظر أمنية”.

وقد تم الاستماع إلى تفاصيل أمنية سرّية في جزء مغلق من الجلسة، في حين شددت المحامية شهيد على أن “هذه القضية مهمة للغاية بالنسبة لهاري، لأنها تمس حياته بشكل مباشر”.

وتسعى هيئة الدفاع عن هاري إلى إلغاء قرار وزارة الداخلية، الذي اتُّخذ بعد مغادرته الحياة الملكية عام 2020، مؤكدين أن كونه فردًا سابقًا من العائلة المالكة لا يقلل من التهديدات الأمنية التي قد تطاله.

وكانت المحكمة العليا للطعن قد رفضت العام الماضي طعن هاري الأول، معتبرة القرار قانونيًا، لكنها منحت له الحق بالاستئناف الذي يُنظر فيه حاليًا.