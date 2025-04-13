هل فعلاً أهانها؟ منتج مصري يكشف ما حصل بين محمد رمضان وياسمين صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث المنتج المصري محمد السعدي عن تفاصيل الأزمة التي شغلت الرأي العام مؤخراً بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري، بعد الحادثة التي وقعت خلال إحدى مناسبات السحور الرمضانية، وتسببت في حذف كل منهما للآخر من مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم ياسمين بلاغاً قبل أن تتراجع عنه لاحقاً.

وفي لقاء له مع برنامج ET بالعربي، أوضح السعدي أن ما جرى قد تم تضخيمه بشكل كبير، قائلاً: “أحياناً السوشيال ميديا بتضخّم الحاجة. ممكن يحصل أي موقف بسيط، ويتنقل بسرعة، ولكن نوايا الناس طيبة، وكل شيء ممكن يحصل بين أي ناس في أي وقت.”

وأضاف أن الأخبار التي تم تداولها على المنصات الرقمية حملت الكثير من “المبالغات وسوء الفهم”، مشدداً على أن رمضان لم يقصد الإساءة أبداً، كما أن ياسمين لم تتعامل من منطلق خلاف شخصي، بل كان الموقف برمّته سوء تفاهم تم تجاوزه.

وأكد السعدي أن رمضان اعتذر لياسمين صبري وأوضح أنه لا يحمل أي خلاف تجاهها، وأن ما حدث كان بسيطًا وانتهى فوراً، مشيرًا إلى أن العلاقة بين النجمين كانت دائماً طيبة وخالية من المشاكل، قائلاً: “ما في شي يستاهل، وولا حد وقف عنده، بس السوشيال ميديا ضخّمت الموقف.”

وتعود بداية القصة إلى سحور رمضاني، حين قامت ياسمين صبري بتهنئة محمد رمضان على نجاح برنامجه “مدفع رمضان” بقولها: “مبروك يا ابني”، ليرد عليها بشكل مفاجئ: “ابنك؟ إنتِ مجنونة؟”، وهو ما اعتبرته ياسمين إساءة شخصية جعلتها تغادر الطاولة وهي في حالة انزعاج واضح.

وبالرغم من الجدل الذي أثير، إلا أن توضيحات المنتج محمد السعدي جاءت لتضع النقاط على الحروف، وتؤكد أن ما حصل لا يعدو كونه موقفاً عابراً تم تجاوزه بين نجمين تجمعهما علاقة ودّ واحترام متبادل.