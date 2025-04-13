بعد 21 عاماً.. أحمد السقا يعود إلى هذه الشخصية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقد المخرج طارق العريان عدة جلسات مع النجم أحمد السقا لإقناعه بالمشاركة كضيف شرف في الجزء الثاني من فيلم “تيتو”، الذي كان السقا قد قدّم بطولته قبل 21 عامًا وحقق حينها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ورغم تردد السقا في البداية بشأن المشاركة، خاصة أن الجزء الأول انتهى بمقتل شخصية “تيتو” التي جسدها، إلا أن العريان نجح في إقناعه بفكرة ظهوره عبر مشاهد “فلاش باك” في الجزء الجديد، حيث سيكون هناك ربط درامي بين الجزأين من خلال استرجاع شخصية “رضا” – الطفل الذي تبناه تيتو في الجزء الأول – لبعض الذكريات التي جمعته بتيتو، في إطار يُعيد بناء الحدث بشكل عاطفي ومترابط.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن بطل الجزء الثاني من الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لانطلاق التصوير بعد استكمال التحضيرات النهائية.

يُذكر أن فيلم “تيتو” من بطولة أحمد السقا، حنان ترك، عمرو واكد، وخالد صالح، ومن إخراج طارق العريان. وقد تناول قصة حياة “طاهر عبد الحي سليم” المعروف بـ”تيتو”، الذي تدفعه ظروف حياته للدخول في عالم الجريمة، قبل أن يحاول التوبة والابتعاد عن هذا الطريق، فيواجه سلسلة من التحديات والصراعات في طريقه للخلاص.