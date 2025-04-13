كواليس “تحت سابع أرض”.. فيديو يُحدث تفاعلاً واسعاً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال شهر رمضان، شاركت شركة الصبّاح متابعيها على منصة “إنستغرام” بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل “تحت سابع أرض”، كشفت من خلاله عن الجهود الإنتاجية والتقنيات البصرية المتقدمة التي ساهمت في تقديم تجربة درامية متكاملة بمستوى عالمي.

وجاء الفيديو تحت عنوان: “مؤثرات بصرية على مستوى عالمي”. وقد سلّط الضوء على أبرز المشاهد التي استعان فيها صنّاع العمل بتقنيات الكروما (الشاشة الخضراء) والتصوير المتقدم، حيث ظهر فريق التصوير وهو يعمل بدقة على تنفيذ مشاهد تتطلب معالجة بصرية خاصة، تعكس الاحترافية العالية التي تميز بها المسلسل.

كما تضمن الفيديو مشاهد من كواليس حادث السيارة الذي تعرّض له النجم أنس طيارة ضمن شخصية “زين”، شقيق “موسى” التي جسدها النجم تيم حسن. وأظهر المقطع كيفية تنفيذ المشهد باستخدام آلة ضخمة قلبت السيارة رأسًا على عقب، في تصوير معقّد تطلّب تنسيقاً دقيقاً بين فريق المؤثرات والفريق الفني.

وشمل الفيديو أيضًا شرحاً تقنياً لبعض المشاهد التي صُوّرت داخل السيارات، إلى جانب اللقطات ثلاثية الأبعاد التي استخدمت فيها تقنيات معاصرة لإضفاء حس واقعي على البيئة الدرامية للعمل، ما يعكس استثماراً إنتاجياً ضخماً لإيصال العمل بهذا المستوى من الجودة.

يُذكر أن مسلسل “تحت سابع أرض” عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وهو من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما العربية، إلى جانب تيم حسن وأنس طيارة، منهم: منى واصف، كاريس بشار، تيسير إدريس، سارة بركة وآخرون.

ويواصل المسلسل حصد الإشادات بفضل عناصره المتكاملة، من نص وإخراج وأداء، وصولًا إلى المؤثرات البصرية التي شكلت علامة فارقة في الإنتاج الدرامي لهذا العام.