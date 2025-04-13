بعد غياب 8 سنوات.. حمادة هلال يعود إلى السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان الفنان حمادة هلال عن انتهاء سلسلة “المداح”، بدأ على الفور رحلة البحث عن سيناريو قوي يعود من خلاله إلى شاشة السينما بعد غياب استمر أكثر من ثماني سنوات، منذ آخر أعماله السينمائية “شنطة حمزة” الذي عرض عام 2017 وشاركه بطولته كل من يسرا اللوزي، أحمد فتحي، وسامية الطرابلسي.

ويبدو أن حمادة هلال وجد ضالته في نص سينمائي جديد ينتمي إلى الكوميديا، حيث قرر من خلاله الابتعاد عن شخصية “صابر المداح” التي ارتبط بها لخمسة أعوام متتالية، وبدأ بالفعل عقد جلسات عمل لتحضير المشروع ووضع اللمسات النهائية على السيناريو تمهيدًا لانطلاق التصوير قريبًا.

وفي موازاة ذلك، يواصل حمادة هلال حاليًا البحث عن نص درامي مناسب للظهور به في الموسم الرمضاني المقبل، على أمل أن يحقق من خلاله نفس مستوى النجاح الذي حظيت به سلسلة “المداح” بأجزائها الخمسة.

يُذكر أن مسلسل “المداح 5” ضم نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، وهو من تأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.