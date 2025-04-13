مفاجأة ظهور يسرا.. برومو مسلسل “برستيج” يثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار البرومو الرسمي لمسلسل “برستيج” تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه، وذلك قبل انطلاق عرضه يوم 24 أبريل على إحدى المنصات الرقمية. ويجمع العمل بين التشويق والغموض والكوميديا، مقدمًا حبكة درامية مختلفة تحمل العديد من المفاجآت والتساؤلات.

البرومو كشف عن أجواء مشوّقة تسودها التوتر والإثارة، وانتهى بلقطة مفاجئة ظهرت فيها النجمة يسرا وهي تقول: “إنت لسه هنا؟”، تتردد في الخلفية كلمات أغنية “خلي الناس تحب”، الأمر الذي أثار فضول الجمهور بشأن شخصيتها وهويّة القاتل الغامض في المسلسل، وطرح علامات استفهام كثيرة حول دورها المحوري في الأحداث.

تدور أحداث المسلسل داخل فندق يُحتجز فيه عدد من الأشخاص إثر عاصفة جوية مفاجئة تمنعهم من المغادرة، في ظل انقطاع الاتصال بالعالم الخارجي. وسرعان ما تنقلب الأجواء بعد العثور على جثة غامضة، لتبدأ الشكوك بين الشخصيات، خاصةً بعد انطفاء الأنوار لحظة وقوع الجريمة، ما يُدخل الجميع في دوامة من الاتهامات والتوتر.

وقد لفت الفنان أحمد داوود الأنظار بإطلالة جديدة وغير تقليدية، حيث ظهر بشعر طويل مربوط على هيئة “ذيل حصان”، في خطوة جريئة تعكس التوجه المختلف للمسلسل وشخصيته فيه.

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم: محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، زياد ظاظا، محمد عبدالعاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف. كما يشارك أيضًا عدد من نجوم الكوميديا مثل شيماء سيف ومحمد ثروت.

المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود، ومن إخراج عمرو سلامة، تحت إشراف المخرج معتز التوني، ويُعد من أبرز الأعمال المنتظرة خلال هذا الموسم لما يحمله من تنوّع فني وجمعه بين الدراما والكوميديا والغموض في حبكة واحدة.