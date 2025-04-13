شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سمير عاطف عن الشرنقة: الفكرة من 5 سنين وسعيد بالعودة للدراما التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المؤلف والسيناريست الكبير عمرو سمير عاطف عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه مسلسل الشرنقة، بعد عرضه مؤخرا خلال موسم دراما رمضان 2025، خاصة وأنه يشهد عودته إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات، منذ تقديمه مسلسل النهاية عام 2020.

وقال عمرو سمير عاطف لـ ”الخليج 365”: "فكرة مسلسل الشرنقة بدأت من 5 سنين أثناء تصوير مسلسل النهاية، وقعدت أغير وأطور فيها، بأشكال وزايا مختلفة، ولما جت فرصة عملته".

كما أشار أنه استغرق فقط 3 أشهر لكتابة العمل، مضيفا: "ودا كان رقم قياسي بالنسبالي، والحمدلله أنا راضي جدا بالنتيجة، ومبسوط جدا بالتجربة وعودتي إني أشتغل في الدراما المصرية من جديد".

مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.