ميرنا وليد - بيروت - نشرت الشيف والبلوغر اللبنانية عبير الصغير مقطع فيديو وثقت من خلاله تقدم خطيبها لها بطلب الزواج بأجواء رومانسية للغاية وسط السهل.

وكشفت عبير أخيراً عن هوية حبيبها الذي ظهر بالفيديو بشكل واضح وهو شاب يدعى يوسف فرحات.

وكانت قد أعلنت الصغير، خبر خطوبتها عبر فيديو مؤثر نشرته عبر حسابها، أرفقته بعبارة: "جاءنا من نرتضي دينه وخلقه فرضينا"، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.

تبلغ عبير الصغير من العمر 26 عاماً، واشتهرت بتقديم وصفات الطعام بطريقة أنيقة وعصرية تشبه أسلوب الأميرات، وقد حصدت جائزة Joy Award لأفضل مؤثرة، وحققت أكثر من 1.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.

كانت هذه تفاصيل خبر عبير الصغير تكشف عن هوية خطيبها .. ومقطع فيديو من الـ Proposal يخطف القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.