حفل زفاف أسطوري لنارين بيوتي .. خاتم بملايين الدولارات وفخامة وبكاء وصدمة وغناء عاصي الحلاني وحضور للمشاهير

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن حفل زفافاً عادياً، فقد كان حفل زفاف أسطوري يوم أمس في الإمارات حيث احتفلت نارين بيوتي بزفافها على رجل الأعمال رامي إلياس سامو في أحد الفنادق الفخمة، بحضور عدد من المشاهير والأصدقاء.



نارين ارتدت فستاناً رائعاً بتوقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

وكان من بين الحضور مشاهير السوشال ميديا نور ستارز، بيسان إسماعيل، أسامة مروة.

وكانت لحظة دخول نارين مع والدها لتسليمها لرامي مؤثرة جداً.

شقيقتا نارين، شيرين وسيدرا، ألقتا كلمة مؤثرة في الحفل أدت إلى بكاء الشقيقات الثلاثة:"أنا شيرين، أخت العروس… يلي بعدها مباشرة، يمكن كنا عايشين بنفس البيت كل هالعمر، بس كنا دايمًا نتحمّس نعمل "سليب أوفر" كأننا مش ساكنين سوا! يوم بغرفتي، يوم بغرفتك، ودايمًا في ضحك وسهر..صحيح، أنا وسيدرا كنا نغار شوي، لأنك كنتي المفضّلة عند الكل، بس حبنا إلك أكبر من أي شي..وراح أشتاق كتير لما كنتي تسرقي ملابسي وما ترجعيهم .

بس اسمعي، مش لأنك تزوجتي يعني خلص… لا! رح تجي لعنا ونكمل طقوسنا، ونعمل "جوست ستوريز" بنص الليل، سوري رامي… بس لازم نسرقها شوي، رامي، نحنا عطيناك أغلى شي بحياتنا، دير بالك عليها، وبتمنالكم حب كبير وسعادة من القلب..منحبكم أنتوا الاتنين".

وانتشرت بقوة ردة فعل نارين حين دخولها برفقة عريسها إلى قاعة حفل الزفاف حيث بدت ملامح الصدمة على وجهها من شدة الدهشة بجمالية المكان.

نارين قالت لزوجها: "أفكر في تلك اللحظة وأحلم فيها، كان عقلي يوقف لكي أحمي نفسي، لا أصدق أننا اليوم نتزوج، أعدك أمام العالم كله، أنني سأصونك وأضحك، وأعمل لك أكلات طيبة".

رامي توجه مليئة بالحب لنارين وقدم هدية ثمينة لها بمناسبة زفافهما، وهو خاتم ألماس أزرق، كانت ترغب في أن ترتدي مثله وثمنه ملايين الدولارات حيث أنه من أثمن أنواع الماس حول العالم.

وخطف قالب الكيك الأنظار الذي كان مزيناً بحبات الكرز.

وفاجأ رامي نارين بحضور الفنان اللبناني عاصي الحلاني الذي غنى في الحفل وأضفى أجواءً رائعة.