ردّ غير متوقع من يسرا اللوزي على طلب مفاجئ من الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال ندوة خاصة أقيمت في الجامعة الأميركية لتكريم أبطال مسلسل “لام شمسية”، تحدثت الفنانة يسرا اللوزي عن الرسائل النفسية والاجتماعية العميقة التي يتناولها العمل، كما شاركت تجربتها الشخصية مع الاكتئاب، مؤكدة أن مشاركتها في المسلسل منحتها وعيًا أوسع بأهمية الدعم النفسي ودور المحيطين في اكتشاف الأعراض.

وعند سؤال الجمهور لها عن كيفية التعامل مع الاكتئاب وتقديم نصائح للمساعدة، قالت اللوزي بصراحة: “أنا مبعرفش أعالج نفسي من الاكتئاب علشان أقدر أنصح الناس، لكن اللي اتعلمته من المسلسل وخبرتي في الحياة إن لازم يبقى حوالينا ناس بتحبنا ونقدر نتكلم معاهم بصدق.”

وأضافت: “ممكن أكون بعاني من الاكتئاب والناس ما تاخدش بالها لأني بشتغل وبمارس حياتي بشكل طبيعي، وممكن أنا نفسي أكون مش عارفة إني مكتئبة، وساعتها الناس اللي حواليا هم اللي يلاحظوا، وده بيكون أخطر نوع.”

وشددت الفنانة على أن العلاج الدوائي وحده لا يكفي للتعافي، قائلة: “الدواء مهم بس مش كفاية، لازم معاه دكتور نفسي يوجهنا ويساعدنا.”

وكانت يسرا اللوزي قد فتحت قلبها في تصريحات سابقة خلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ONE، حيث كشفت عن فترة صعبة مرّت بها نتيجة استخدام أدوية الاكتئاب، قائلة: “عانيت في حياتي لفترة من أدوية الاكتئاب وموّتت كل المشاعر جوايا، ومش ببقى عارفة أنا مبسوطة ولا متضايقة، زي اللي كانت بتعاني منه شخصية رباب في لام شمسية.”

يُذكر أن مسلسل “لام شمسية” حقق أصداء واسعة لطرحه قضايا إنسانية حساسة بواقعية، وجسّدت من خلاله يسرا اللوزي دورًا مؤثرًا تفاعل معه الجمهور بقوة، خاصة لارتباطه بالواقع النفسي الذي يعيشه كثيرون دون إدراك أو تشخيص واضح.