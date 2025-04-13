جاستين بيبر يفقد أعصابه: موجة تعاطف تجتاح السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال حالة النجم العالمي جاستين بيبر تثير الجدل، وسط استمرار الحديث عن تدهور وضعه النفسي، رغم نفيه القاطع لكل ما يُشاع عن إدمانه على المخدرات. وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو التقطتها عدسات الباباراتزي، أظهرت بيبر في حالة من العصبية والانزعاج الشديد نتيجة ملاحقة الصحافة له في كل تحرّكاته.

ووثّق أحد الفيديوهات لحظة انفعال بيبر خلال تواجده بالقرب من موقع مهرجان كوتشيلا أثناء شرائه القهوة، حيث بدا عليه الغضب والتوتر الواضح، بعدما حاول المصوّرون الاقتراب منه رغم محاولاته الواضحة لتجنّب الكاميرات. وظهر النجم الكندي وهو يرتدي سترة واسعة كشفت جزءاً من ملابسه الداخلية، محاولًا تغطية وجهه ورفع غطاء الرأس هربًا من العدسات، إلا أن أحد المصوّرين أصرّ على الاقتراب منه قائلاً: “صباح الخير”، ليرد عليه بيبر بانفعال واضح: “لا! ليس صباح الخير. أنت تعلم لماذا أنت هنا!”

ثم تابع بترداد عبارة “مال، مال، مال” وهو يلوّح بيديه بطريقة توحي بعدّ النقود، في تعبير ساخر عن هدف المصوّرين من ملاحقته.

تفاقم انفعاله حين استمر الصحفيون بملاحقته، ما دفعه إلى الصراخ قائلًا: “ابتعدوا من هنا، كل ما تهتمون به هو المال. لا يهمّكم مشاعر الناس أو اهتماماتهم، أنتم لا تهتمون إلا بالمال، وليس بالبشر.”

وقد لاقت هذه المقاطع تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من الجمهور عن تعاطفهم مع جاستين بيبر، ورفضهم لممارسات الباباراتزي التي تنتهك خصوصية الفنانين. واعتبر كثيرون أن هذه الملاحقة المفرطة تسهم في تدهور الحالة النفسية للنجوم، خصوصًا في ظل ما يمر به بيبر من صراعات داخلية، كان قد ألمح إليها سابقًا.

وكان بيبر قد صرّح في منشور سابق عبر “إنستغرام”، قائلاً: “أتذكر دائماً أننا جميعاً نعيش في عالم يجعلنا نشعر بأننا غير كافين، لكنني أكره أن أغيّر من نفسي من أجل إرضاء الناس.”

ويطالب الكثير من محبي النجم الكندي اليوم بمنحه المساحة الخاصة التي يحتاجها، ودعمه نفسيًا في مواجهة الضغوط، خاصة أن ردود فعله الأخيرة تعكس أزمة أعمق من مجرد انزعاج عابر.