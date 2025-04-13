“هروج” على MBC1.. دراما خفيفة بقالب ساخر وحكايات من الواقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء كوميدية طريفة حيناً ومواقف درامية مؤثرة أحياناً، تدور أحداث المسلسل الجديد “هروج” الذي يقدم في إطار حلقات منفصلة تحمل كل منها حكاية خاصة على MBC1. يقدم العمل مواقف وقضايا متنوعة من الحياة اليومية بطابع كوميدي خفيف، مستلهماً قصصه المختلفة من واقع الناس وحياتهم، ومقدماً معالجة درامية لكل حالة في قالب قوامه الكوميديا المحببة التي تخاطب قلوب الناس وعقولهم، وضمن أحداث درامية وكوميديا سوداء أحياناً.

تناوب على تنفيذ الحلقات المخرجين فيصل العامر، مشاري المزيد، ماجد العيسى بمعدل 10 حلقات لكل منهم، كتابة خلود النعمي وبإشراف أوس الشرقي وفيصا العامر.

تجدر الاشارة الى ان ٥ حلقات تعرض هذا الأسبوع من الأحد إلى الخميس، الأولى بعنوان “ضمير يعقوب”، بطولة اسماعيل الحسن، خيرية أبو لبن، فهد القحطاني، والثانية بعنوان “الكومبارس”، بطولة فهد المطيري، أسامة صالح، حسام الحارثي. أما الحلقة الثالثة فهي بعنوان “المتنبي”، بطولة سعد عزيز، قهد القحطاني، حسام الحارثي، والرابعة بعنوان “نكتة الشايب”، من بطولة زياد العمري، سعد الشطي، أسامة اليحيى، أما الحلقة الخامسة فبعنوان “علاقة سامة”، من بطولة ريم الحبيب وسليمان الشطي.

• تُعرض حلقة “ضمير يعقوب” على MBC1، الأحد 13 إبريل 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.

• تُعرض حلقة “الكومبارس” على MBC1، الإثنين 14 إبريل 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.

• تُعرض حلقة “المتنبي” على MBC1، الثلاثاء 15 إبريل 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.

• تُعرض حلقة “نكتة الشايب” على MBC1، الأربعاء 16 إبريل 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.