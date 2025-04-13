شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر والدة علي ربيع ضمن أحداث فيلم الصفا ثانوية بنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هالة فاخر ضمن أحداث فيلم "الصفا ثانوية بنات" بطولة على ربيع، والذى يعرض في السينمات حالياً، حيث تظهر الفنانة هالة فاخر كضيفة شرف في دور والدة على ربيع.

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وشاركت الفنانة هالة فاخر في رمضان من خلال مسلسل الأميرة ظل حيطه، والذى تناول قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيقولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.