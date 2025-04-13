أغنى الممثلين في عام 2025 مرتبين حسب الثروة

ميرنا وليد - بيروت - ليس سراً أن الممثلين ذوي الشهرة العالية يتقاضون أجورًا ضخمة.

ورغم أن إيرادات شباك التذاكر قد تشهد بعض الانخفاض، إلا أن صناعات السينما والتلفزيون ما تزال من الصناعات التي تدر المليارات، بميزانيات تلامس المليار أحيانًا. ومن الطبيعي أن يحصد الممثلون في الأدوار الكبرى جزءاً كبيراً من تلك الميزانيات – والأذكياء منهم يعرفون كيف يحوّلون رواتب ضخمة إلى ثروات هائلة.

في الواقع، التمثيل وحده لا يكفي لدخول نادي الأثرياء. فالممثلون الذين يظهرون في هذه القائمة لم يجنوا ملايينهم – أو ملياراتهم في بعض الحالات – من العمل أمام الكاميرا فقط. بل إن الاستثمارات الذكية، والقرارات التجارية الناجحة، وصفقات الرعاية الفاحشة كانت السبب الحقيقي وراء تضخم ثرواتهم.

وللإنصاف، اقتصرت هذه القائمة على أولئك المعروفين أساسًا كممثلين. شخص مثل ليبرون جيمس – الذي كان سيتصدر هذه القائمة لو شملناه – لا تنطبق عليه الشروط، لأن الناس لا يعرفونه من Space Jam: Legacy، بل من كونه أحد أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ.

والآن بعد أن انتهينا من التفاصيل الرسمية، إليكم قائمة أغنى الممثلين لعام 2025، مرتبة حسب صافي الثروة بحسب ما وردت في مجلة Esquire بنسختها الأسترالية:

10. جاكي شان

صافي الثروة: 557.09 مليون دولار أسترالي

9. توم هانكس

صافي الثروة: 571.94 مليون دولار أسترالي

8. جاك نيكلسون

صافي الثروة: 590 مليون دولار أسترالي

7. براد بيت

صافي الثروة: 594.23 مليون دولار أسترالي

6. روبرت دي نيرو

صافي الثروة: 735.35 مليون دولار أسترالي

5. جورج كلوني

صافي الثروة: 742.8 مليون دولار أسترالي

4. شاروخان

صافي الثروة: 876.5 مليون دولار أسترالي

3. توم كروز

صافي الثروة: 891 مليون دولار أسترالي

2. دواين "ذا روك" جونسون

صافي الثروة: 1.19 مليار دولار أسترالي

1. أرنولد شوارزنيغر

صافي الثروة: 1.49 مليار دولار أسترالي