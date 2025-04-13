تاتيانا مرعب تُحدد موقفها بجرأة وبردة فعل طريفة

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب عرض فيلم جن keys الذي يضم كل من الممثلين فؤاد حسن، روزي الخولي، جاد أبو علي وغيرهم، موقع الخليج 365 تواجد في المناسبة وأجرينا مقابلة مع تاتيانا مرعب تحدثنا فيها عن رسالتها لأبطال الفيلم، أعمالها المقبلة، تجربتها في المسلسل المُعرّب "الخائن" ، هل شاهدت حينها العمل بالنسخة التركية؟ كيف ستكون ردّة فعلها اذا التقت بالممثلة التركية التي جسّدت ذات الشخصية التي قدمتها؟ رأيها بدبلجة المسلسلات التركية الى اللبنانية بعد أن كانت بالسورية، وغيرها من المواضيع.

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