شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تقيم ليلة غنائية بعنوان "العندليب الأسمر" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً غنائياً بعنوان "العندليب الأسمر"، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.محمد الموجي، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء، على خشبة المسرح الكبير.

يتضمن برنامج حفل روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ مجموعة مختارة من الأعمال الخالدة للعندليب التي شكلت جانبًا من وجدان الشعب المصرى والعربى، أبرزها، زى الهوا، أعز الناس، الليالى، حبيبها، ظلموه، كامل الأوصاف، كنت فين، أي دمعة حزن لا ،حلفنى ،أحبك.

يحيى الحفل 4 مطربين بقيادة المايسترو د. محمد الموجى هم، المطرب أحمد عفت، أحمد محسن، أشرف وليد ومحمد الخولى .

ولد عبد الحليم حافظ فى 21 يونيو 1929 بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، واسمه الحقيقى عبد الحليم شبانة، وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة، هم إسماعيل ومحمد وعليا، وتوفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفى والده ليعيش اليتم من جهة الأب كما عاشه من جهة الأم من قبل ليعيش بعدها فى بيت خاله الحاج متولى عماشة.

47 عاما مرت على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذى توافق 30 مارس، حيث توفى فى مثل هذا اليوم من عام 1977 فى لندن، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفنى، قدم خلالها العديد من الأغانى والأفلام السينمائية التى مازالت عالقة فى أذهان الجماهير والمشاهدين.

ورغم مرور كل هذه السنوات على رحيل العندليب إلا أن الحديث عن المطرب الراحل لا ينته، لاسيما أن أغانيه وأفلامه وقصص النجوم مازال الجمهور يتابعها حتى الآن، فأغانيه مازالت يسمعها الجمهور فى كل المناسبات سواء الفرح أو الحزن أو الرومانسية وكذلك الوطنية، حيث استطاع تخليد اسمه كواحد من أهم نجوم الغناء فى مختلف الأجيال، ولكنه ظل وسيبقى بفنه وإبداعه فى ذاكرة الأجيال علامة من علامات الطرب والغناء لم ير الزمان مثيلا لها.