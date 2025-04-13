مسلسل هندي يحذر من تطبيق ألعاب قاتل يستهدف الأطفال

ميرنا وليد - بيروت - سلّط المسلسل الهندي "سومان إندروي" الضوء على تطبيق ألعاب خطير يخترق هواتف الأطفال و يقودهم لتحديات مميتة، مع تعليمات بعدم إبلاغ الأهل لتجنب "خسارة اللعبة".

و وفق أحداث المسلسل، تستخدم عصابات "الدارك ويب" و "مافيا تجارة الأعضاء" هذه التطبيقات كوسيلة لاستدراج الأطفال.

و تروي حلقات المُسلسل، مخاطر التطبيق الذي يدفع الأطفال إلى فتح الكاميرات واختراق هواتفهم قبل دعوتهم إلى تحديات خطيرة قد تؤدي إلى فقدان حياتهم.

المسلسل، الذي يُعرض على قناة "كولورز"، أتى ثمرة تعاون مع مؤسسات حماية الطفولة، و يضم في بطولته أشنور كور، زين إمام، و أنيتا حسنانداني.

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