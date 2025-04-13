صورة نادرة لحفيد مغني الروك الفرنسي جوني هاليداي

ميرنا وليد - بيروت - نشر كاميرون سميت حفيد مغني الروك الفرنسي جوني هاليداي صورة سلفي له أمام مرآة المصعد الكهربائي على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها بشكل واضح أنه نسخة طبق الأصل عن جده.

ويُعرف عن كاميرون أنه يفضل البقاء بعيداً عن الأضواء. وبالرغم من كون الصورة ليست بجودة عالية لكن ملامحه بدت واضحة فأنفه مثل أنف جده وشعره كذلك الأمر ويرتدي جينز مع حزام فضي وبدا أنه يملك روح مغني الروك مثل جده.

وأفصح والده ديفيد جوني هاليداي أن والده نقل إليه جينات الموسيقى وهي تجري في عروقه وهو بدوره نقلها الى جينات إبنه. وأكد أن كاميرون لن يسير على خطى جده فهو فنان ويعشق الفن ويرسم بمهارة.