ميرنا وليد - بيروت - نشر كاميرون سميت حفيد مغني الروك الفرنسي جوني هاليداي صورة سلفي له أمام مرآة المصعد الكهربائي على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها بشكل واضح أنه نسخة طبق الأصل عن جده.
ويُعرف عن كاميرون أنه يفضل البقاء بعيداً عن الأضواء. وبالرغم من كون الصورة ليست بجودة عالية لكن ملامحه بدت واضحة فأنفه مثل أنف جده وشعره كذلك الأمر ويرتدي جينز مع حزام فضي وبدا أنه يملك روح مغني الروك مثل جده.
وأفصح والده ديفيد جوني هاليداي أن والده نقل إليه جينات الموسيقى وهي تجري في عروقه وهو بدوره نقلها الى جينات إبنه. وأكد أن كاميرون لن يسير على خطى جده فهو فنان ويعشق الفن ويرسم بمهارة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لحفيد مغني الروك الفرنسي جوني هاليداي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.