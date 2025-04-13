تامر حسني :"واقف عاجز الفكر من عظمة رحمة ربنا"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري تامر حسني أن موقف عظيم حصل أمامه ، جعله يتفكر في عظمة رحمة الله، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وطلب حسني من متابعيه الإلتزام بقراءة سورة "يّس" وقال :" حصل قدامي موقف مش مصدق عظمته، وواقف قدامه عاجز الفكر من عظمة رحمة ربنا، الموقف ده خاص بسورة يّس، أرجوكم إقروها و ثبتوها في حياتكم، وخصوصا لو نفسكم في حاجة مستحيلة، مفيش مستحيل على ربنا، أقسم بالله حصل قدامي شيء لا يعقل بسبب بركة ورحمة وسند هذه السورة، ركزوا في الآية دي: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) الله يسعد قلوبكم وينصركم ويرزقكم من حيث لا تدرون".