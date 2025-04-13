صوفيا فيرغارا تنشر صور منزلها الذي يتميز بالأناقة الأوروبية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة ومقدمة البرامج الكولومبية صوفيا فيرغارا صوراُ لمنزلها الفخم في لوس أنجليس والذي صممه دايفيس غايتانو.

ويحتوي المنزل على مجموعة أثاث من عدة بلدان منها السويد وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. في غرفة الجلوس يوجد مدخنة من القرن الثامن عشر وسجادة فارسية فاخرة.

في سياق منفصل طالت صوفيا فيرغارا شائعات عن علاقة عاطفية منذ مدة زمنية قصيرة بينها وبين نجم الفورمولا 1 لويس هاملتون بعد ظهورهما معاً في نيويورك. يذكر أن لويس يبلغ من العمر 40 عاماً وصوفيا 52 وتذمرت صوفيا من لويس وتشعر بالإهمال لأنه لا يأتي على ذكرها أبداً في أحاديثه.