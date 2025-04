ياسمين رئيس تنضم الى جانب محمد إمام وشيكو في فيلم "صقر وكناريا"

ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الفنانة المصرية ياسمين رئيس لبطولة فيلم "صقر وكناريا" إلى جانب الممثل المصري محمد إمام وشيكو، حيث تُجسد دور صديقة البطل التي تسانده في مواقف مصيرية خلال أحداث تجمع بين الكوميديا والتشويق.



الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ويجري حالياً التحضير لانطلاق التصوير بعد الإنتهاء من اختيار باقي فريق العمل.

في المقابل، يواصل محمد إمام الترويج لفيلمه "شمس الزناتي"، الذي يعيد من خلاله تقديم البدايات الأولى لشخصية والده الشهيرة في الفيلم الأصلي. ويستند العمل إلى قصة فيلم "Seven Samurai" الياباني، الذي ألهم أيضًا النسخة الأميركية الشهيرة "The Magnificent Seven".