نجوم تم تكريمهم بالسعفة الذهبية في مهرجان كان من ضمنهم مخرجون عرب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 11:59 مساءً - خلال الأيام الماضية، أعلن مهرجان كان السينمائي منح النجم والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية الفخرية، عن مجمل أعماله في حفل افتتاح الدورة المُقبلة الـ87 من المهرجان، بعد مرور 14 عاماً من تولي روبرت دي نيرو منصب رئيس لجنة التحكيم في عام 2011.

ويعد مهرجان كان السينمائي من أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، فيما تعد جائزة السعفة الذهبية من أبرز الجوائز العالمية، التي يتم منحها لنجوم وصُنّاع السينما حول العالم، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الفنانين والمُخرجين حول العالم الذين قد تم منحهم السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي.

https://www.instagram.com/p/DIJnVCJoqLt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIJnVCJoqLt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIJnVCJoqLt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مُخرجون حول العالم تم تتويجهم بالسعفة الذهبية

وعلى مدار تاريخ مهرجان كان السينمائي الدولي، شهد المهرجان تكريم عدد من المُخرجين العالميين بجائزة السعفة الذهبية، ومن أبرزهم المخرج الفرنسي جان لوك جودار، حيث حصل على السعفة الذهبية في دورة عام 1965 من المهرجان عن فيلم "Pierrot le Fou"، كما حصدها المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا عام 1974 عن فيلم "The Godfather Part II".

كما حصد جائزة السعفة الذهبية المُخرج مارتن سكورسيزي عام 1976 عن فيلم "Taxi Driver"، وأيضاً المُخرج البريطاني كين لوتش، والذي حصل عليها مرتين، وجاءت الأولى في عام 2006 عن فيلم "The Wind That Shakes the Barley"، والثانية في 2016 عن فيلم "I, Daniel Blake".



كما حصد أيضاً النجم شون بن جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2003، عن فيلم "21 Grams".



يمكنك قراءة.. فيلم"بنات ألفة" يحصد 3 جوائز بمهرجان كان في دورته الـ 76

مُخرجون من الوطن العربي نجحوا في الحصول على السعفة الذهبية

فيما نجحت السينما العربية أن تكون لها مكانة خاصة بمهرجان كان السينمائي على مدار تاريخه؛ من خلال المُشاركة بالعديد من الأفلام السينمائية من العديد من الدول العربية.

كما نجح عدد من المُخرجين العرب في الحصول على جائزة السعفة الذهبية، ومن أبرزهم المخرج الجزائري الناصر بوشوشي، الذي فاز بها في عام 1995، عن فيلم "Chronique des Années de Braise - تاريخ سنوات الجمر"، والذي تناولت أحداثه تاريخ نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي.

كما حصل على السعفة الذهبية المخرج المصري يوسف شاهين في عام 1997؛ تكريماً لمسيرته السينمائية الطويلة، وعلى الرغم من عدم فوزه بالجائزة عن فيلم محدد، فإن هذه الجائزة كانت تقديراً لجهوده ونجاحه في السينما العالمية.

كما فاز بالسعفة الذهبية أيضاً المخرج عبد اللطيف كشيش، وهو مخرج تونسي فرنسي، عام 2013، عن فيلم "Blue Is the Warmest Colour".

يُذكر أن فعاليات الدورة الـ87 من مهرجان كان السينمائي تشهد عرض العديد من الأفلام السينمائية، وتنطلق في الفترة من 13 إلى 24 مايو المُقبل.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»