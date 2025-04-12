خاص الخليج 365.. سيدرا عمارة توجه كلمات مؤثرة لشقيقتها نارين بيوتي بيوم زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 11:59 مساءً - أُقيم حفل زفاف صانعة المحتوى والمؤثرة نارين عمارة المعروفة باسم "نارين بيوتي"، على رجل الأعمال رامي سامو. وبدت الأجواء في غاية الرومانسية حيث جرى حفل الزفاف في أحضان الطبيعة بأحد فنادق الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الحفل التقت كاميرا الخليج 365 بـ سيدرا عمارة شقيقة نارين، التي عبّرت عن سعادتها بشقيقتها من خلال الكلمة التي ألقتها بالحفل؛ كما كشفت عن تفاصيل إطلالتها.

سيدرا عمارة توجه كلمات مؤثرة لشقيقتها نارين

كشفتخلال لقائها مع "الخليج 365" عن تفاصيل إطلالتها، حيث قالت: "الفستان من تصميم حسن إدريس، وقد استغرق شهرًا في تحضيره، وأنا بدأت تجهيزاتي لليوم من الساعة العاشرة صباحًا"، وأكملت مازحة: "وعلى الرغم من ذلك لقد تأخرنا".

وعن الكلمة التي وجهتها لشقيقتها نارين وكم من الوقت استغرقت في تجهيزها، قالت سيدرا: "لم تستغرق مني الكلمة سوى 5 دقائق فقط، فنحن نمتلك الكثير من الذكريات والمشاعر الجميلة التي تجمعنا معًا؛ مما أثر كثيرًا في نارين وبكت خلال الحفل".

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اطلعوا على قبل زفافها بأيام.. شاهدي إطلالة نارين بيوتي في ليلة الحناء

حفل زفاف نارين بيوتي

تمّ حفل زفاف نارين بيوتي ورامي سامو وسط حضور الأهل والمدعوين. كما أستُهل الحفل بدخول العريس رامي سامو مصاحبًا والدته، والتي أطلت بفستان باللون الأزرق الفاتح الأنيق تميز بصيحة "الكاب".

فيما ظهرت العروس بإطلالة أخاذة، حيث ارتدت فستاناً أبيض أنيقاً منفوشاً من التل، ذات أكمام منسدلة من الكتفين من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب، وتألقت بطرحة زفاف بيضاء طويلة، كما نسقت مجوهرات أنيقة. وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع غرّة بسيطة على جانبي وجهها، مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، ومع بداية الحفل فاجأها العريس رجل الأعمال رامي سامو برسالة في غاية الرومانسية وبدا واضحاً من خلالها تأثر العروس وجميع الحضور. وقد تألق العريس ببدلة سوداء وقميص باللون الأبيض زيّنها بربطة عنق أنيقة، كما تألقت كل من شقيقتي العروس شيرين وسيدرا، ووالدتها وشقيقها جلال.

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