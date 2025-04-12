ناصيف زيتون بحفل مُبهر في الكويت-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان ناصيف زيتون الأجواء في حفل مميز أحياه في الكويت، وذلك يوم أمس الجمعة، اذ ارتدى الجمهور اللون الأبيض، وقدم ناصيف أجمل الأغاني مثل "بالأحلام، مجبور، Mi Amor”، كاراميلا، ما في ليل"، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.



على صعيد آخر لاقت أغنية "MI AMOR" لـ ناصيف زيتون ومغني الراب السويدي Ricky rich رواجاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حتى أن العديد منهم قدم رقصة خاصة به على أنغامها.

وتصدر فيديو hyperskidsafrica المشهد، حيث قدموا رقصة فريدة من نوعها، و علقوا على الفيديو الخاص بهم :"مرحباً يا جمهورنا الجميل، هذه الأغنية من أي بلد؟ من يقدر يخمّن؟ ".