شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ومصطفى قمر وعمرو الليثى فى عزاء والدة زوجة رامى صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى عزاء زوجة الفنان رامي صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد النجوم مصطفى قمر وتامر حسنى والإعلامي عمرو الليثي.

ووصل منذ قليل كل من الفنان سامو زين والفنان أحمد زاهر والكاتب الصحفى خالد صلاح والمطربة شذى والشاعر تامر حسين والملحن سامر أبو طالب والمنتج أسامة رشدى والإعلامية شريهان أبو الحسن.

كما وصل كل من النجمات أصالة والفنانة دنيا عبد العزيز والفنانة دينا فؤاد والفنانة مريهان حسين والمصور كريم نور والمنتجان أيمن نابليون وهادى عادل.

وكان قد بدأ الفنان رامى صبرى فى تلقى عزاء والدة زوجته، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان أول الحاضرين كل من الفنان أشرف زكي والفنانة روجينا والإعلامي ممدوح موسى والكابتن مجدي عبد العاطي، والتي رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية.

وشيعت جنازة حماة الفنان رامي صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الخميس الماضي، وحرص عدد من الفنانين على المشاركة وتقديم واجب العزاء من بينهم، شريهان ويسرا وتامر هجرس.

يذكر أن رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي

وحل المطرب رامى صبرى ضيفا على برنامج "بودكاست بداية" من تقديم الطفلة ريما مصطفى وآدم وهدان، على شاشة قناة الحياة في رمضان الماضى، وقال رامى صبرى، أنا درست فى المعهد العالى للموسيقى العربية، وكنت من وأنا صغير بحب الموسيقى ومهتم بيها، وكنت بحب أم كلثوم وجيلها، وأنا من وأنا عندى 4 سنين كنت بتفرج على التليفزيون وأسمع الموسيقى".

وأضاف رامى صبرى: وأنا فى المعهد اكتشفت موهبة عندى غير الغناء وهى التلحين، ولحنت أول أغنية ليا وهى "ليالى" للفنان الراحل عامر منيب، وكانت أول مرة أخد فلوس وبعدها لحنت لفضل شاكر وشيرين وأصالة، وبعدها تعرفت على طارق العريان ومضيت معه ألبومات".