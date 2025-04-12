شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد ملطخة بالدماء فى شوارع باريس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت شوارع باريس في فرنسا، تصوير بيلا حديد الممثلة وعارضة الأزياء، أحد المشاهد من مسلسل The Beauty، وهو عبارة عن مشهد لتعرض بيلا حديد ضمن أحداث المسلسل لحادث موتوسيكل، حيث ظهرت بيلا ملطخة بالدماء والكدمات للتعبير عن تعرضها للأذى في الحادث ضمن مشاهد المسلسل.

ورصدت كاميرات المصورين بيلا وهي ملطخة بالدماء وسط فريق تصوير المسلسل مرتدية بدلة جلدية حمراء.

" مسلسل The Beauty، مقتبس من سلسلة قصص مصورة، ومكون من 11 حلقة، وتدور أحداث المسلسل عن مرض ينتقل بين الناس ويجعل المصابين به يتمتعون بالجمال، لكنه يتسبب في النهاية بموت حامليه كجزء من مؤامرة حكومية مشبوهة".

المسلسل من بطولة بيلا حديد، وإيفان بيترز، أنتوني راموس، جيريمي بوب، أشتون كوتشر، وريبيكا هول، وإخراج رايان مورفي.



بيلا حديد



بيلا حديد



بيلا حديد تصور مشهد حادث موتوسيكل في شوارع باريس



بيلا حديد



بيلا حديد



تصور مشهد حادث موتوسيكل في شوارع باريس