لحظة دخول العريس رامي سامو على أنغام الدبكة والزغاريد.. وإطلالة ملكية للعروس نارين بيوتي تحبس الأنفاس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 10:24 مساءً - على أنغام الدبكة والزغاريد، انطلق منذ قليل حفل زفاف صانعة المحتوى نارين عمارة المعروفة باسم "نارين بيوتي" على رجل الأعمال رامي سامو، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من صانعي المحتوى.

رقص رامي سامو على أنغام الدبكة

شهدت لحظة دخول العريس رجل الأعمال رامي سامو إلى قاعة حفل الزفاف أجواء مليئة بالحماس على أنغام الدبكة وسط أجواء من الفرح والرقص مع الأصدقاء؛ في مشهدٌ مليء بالحيوية والعفوية أضفى طاقة خاصة على حفل الزفاف الأسطوري.

أما نارين فقد اختارت إطلالة ملكية، تجمع بين النعومة والفخامة وعكست ذوق نارين الرفيع في واحدة من أسعد لحظات حياتها، حيث تألقت بفستاناً أبيض بتصميم "أوف شولدر"، وأكمام من الدانتيل الفاخر، من توقيع المصمم العالمى إيلي صعب، مع طرحة طويلة ومجوهرات ماسية.

واختارت تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع غرة بسيطة على جانبي وجهها؛ كما اعتمدت مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

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اللقطات الأولى من حفل زفاف نارين بيوتي

وفي اللقطات الأولى من حفل زفاف نارين بيوتي ورامي سامو والذي أُقيم في أحضان الطبيعة بأحد فنادق الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدء توافد الأهل والمدعوين لحفل الزفاف وكان أبرز المتواجدين العريس رجل الأعمال رامي سامو، والذي تألق ببدلة سوداء في غاية الأناقة وقميص باللون الأبيض وزينها برابطة عنق أنيقة، كما تألقت كلا من شقيقة العروس شيرين، ووالداتها وشقيقها جلال.

كما أستُهل الحفل بدخول العريس رامي مصاحبًا والدته، والتي أطلت بفستان باللون الأزرق الفاتح الأنيق تميز بصيحة "الكاب".

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