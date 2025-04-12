فيديو مؤثر لـ نارين بيوتي عند دخولها مع والدها الى حفل زفافها

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع لليوتيوبر السورية نارين بيوتي يوثّق لحظة دخولها الى حفل زفافها برفقة والدها، ونال المقطع المؤثر مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اذ بارك لها الكثير من المتابعين متمنين لها ولزوجها رجل الأعمال السوري رامي سامو حياة مليئة بالحب والسعادة.



وكان تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لـ نارين بيوتي، وهي تودع منزلها وعائلتها لتذهب إلى الفندق حيث سيقام حفل زفافها على رامي سامو، وذلك ضمن أجواء مميزة وحفل مبهر.

وقد جمعت نارين بيوتي بوالدها لحظات مؤثرة، حيث بدت وهي تقبل يداه وتبكي أثناء توديعها له.