يزيد الراجحي يطل من المستشفى وهذه حالته الصحية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - علّق سائق الراليات يزيد الراجحي على حالته الصحية من المستشفى، اذ نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الخاص، وعلّق عليه بالقول: "عند تيمو اربع كسور بفقرات الظهر وعندي كسرين خصم 50% والحمدلله أهم شيء بالسلامة والأمور زينة وان شاءالله تتسهل الأمور الباقية".
على صعيد آخر نشر يزيد الراجحي مؤخرا مقطع فيديو له على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه وهو يستعرض المكان الذي يسكن فيه بـ كورشوفيل، وهو منتجع للتزلج على جبال الألب الفرنسية.
ونال الفيديو الخاص به إعحاب عدد كبير من المتابعين، اذ ظهر هذا المكان بقمة الفخامة.
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