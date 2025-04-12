مي عمر ترد على المستشار تركي آل الشيخ: "شهادة كبيرة من شخصكم الكريم"

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الممثلة المصرية مي عمر على رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ بعد أن نشر احصائية تتضمن أكثر الممثلين مشاهدة في المملكة وكانت من ضمنهم مي عمر التي شاركت ما كتبه المستشار عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وكتبت: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ شهادة كبيرة من شخصكم الكريم، ويا رب أكون دايما عند حسن ظن الجمهور وحسن ظنكم، البوست ده تتويج للتعب والمجهود والنجاح، واللي جاي أفضل بإذن الله وأتمنى لك دائما النجاح والتوفيق".

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