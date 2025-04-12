تامر حسني يُشعل أجواء جامعة UH.. طاقة وحب ونجاح ساحق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة استثنائية حملت كل معاني الحماس والفنّ، أطلّ نجم الجيل تامر حسني على مسرح جامعة UH، ليقدّم واحدة من أجمل حفلاته خلال العام الحالي، وسط حضور جماهيري ضخم من طلاب الجامعة ومحبيه الذين توافدوا بأعداد هائلة منذ ساعات مبكرة.

تميّز الحفل بأجوائه الشبابية والطاقة الإيجابية التي ملأت المكان، حيث قدّم تامر حسني مجموعة من أبرز أغانيه التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب، وردّدها معه بصوت واحد، ليحوّل الحفل إلى احتفالية فنية متكاملة. الأغاني الرومانسية، الراقصة، والوطنية تنوّعت على مدار السهرة، ورافقها أداء مبهر وتفاعل لافت عكس قوّة الحضور الكاريزماتي لتامر فوق المسرح.

ولم يخفِ تامر حسني فرحته الكبيرة بهذا الحفل، فقال بتأثّر: “حفلة جامعة UH من أحلى حفلات السنة. بجد شباب طاقته فوق الروعة، وإدارة محترمة، وناس جميلة، وتنظيم فوق الهايل.. حقيقي تشرفت باليوم الجميل ده. شكراً يا أحلى شباب.”

تامر حسني، الذي استطاع خلال مسيرته أن يجمع بين الغناء والتمثيل والتأليف والإخراج، يُثبت في كل ظهور له أنه فنان شامل واستثنائي، يعرف تمامًا كيف يخاطب جمهوره ويمنحه لحظات لا تُنسى. حفله في جامعة UH لم يكن مجرّد عرض موسيقي، بل كان تظاهرة حب واحتفاء بنجم استطاع أن يلامس قلوب كل الأجيال.

نجاح الحفل جاء أيضًا بفضل التنظيم العالي المستوى من إدارة الجامعة، التي حرصت على تقديم تجربة فريدة ومتكاملة للطلاب، وأكّدت مجددًا على أهمية الفن في الحياة الجامعية ودوره في بثّ الروح الإيجابية والطاقة بين الشباب.

تامر حسني، صاحب التاريخ الطويل من النجاحات، يُواصل تأكيد مكانته كأيقونة فنية عربية، ويثبت أن حضوره ليس مجرّد نجم على المسرح، بل حالة فنية كاملة قادرة على إشعال الحماس في قلوب الآلاف أينما حلّ.