شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتلقى عزاء والدة زوجته وأشرف زكى وروجينا ومحسن جابر أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان رامى صبرى فى تلقى عزاء والدة زوجته، منذ قليل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان أول الحاضرين كل من الفنان أشرف زكي والفنانة روجينا والمنتج محسن جابر والكابتن تامر بجاتو والإعلامي ممدوح موسى والكابتن مجدي عبد العاطي، والتي رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية.

وشُيعت جنازة حماة الفنان رامي صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الخميس الماضي، وحرص عدد من الفنانين على المشاركة وتقديم واجب العزاء من بينهم، شريهان ويسرا وتامر هجرس.



يذكر أن رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي

وحل المطرب رامى صبرى ضيفا على برنامج "بودكاست بداية" من تقديم الطفلة ريما مصطفى وآدم وهدان، على شاشة قناة الحياة في رمضان الماضى، وقال رامى صبرى: "أنا درست فى المعهد العالى للموسيقى العربية، وكنت من وأنا صغير بحب الموسيقى ومهتم بيها، وكنت بحب أم كلثوم وجيلها، وانا من وانا عندى 4 سنين كنت بتتفرج على التليفزيون واسمع الموسيقى".

وأضاف رامى صبرى: وأنا فى المعهد اكتشفت موهبة عندى غير الغناء وهى التلحين، ولحنت أول أغنية ليا وهى "ليالى" للفنان الراحل عامر منيب، وكانت أول مرة آخد فلوس وبعدها لحنت لفضل شاكر وشيرين وأصالة، وبعدها تعرفت على طارق العريان ومضيت معه ألبومات".



روجينا فى عزاء والدة زوجة رامي صبرى



اشرف زكى فى عزاء والدة زوجة رامي صبرى



عزاء والدة زوجة رامي صبرى