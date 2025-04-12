شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب: مبسوطة بالمشاركة فى مسلسل عايشة الدور مع دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها بالمشاركة مع الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور الذى عُرض في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، معربة أيضا عن ردود الأفعال على شخصية الدكتورة تيسير التي قدمتها خلال العمل.

وأشارت خلال لقاء تليفزيونى أنها قدمت خلال العمل شخصية مديرة الجامعة الدكتورة تيسير، وهي امرأة شديدة ونظامية تتعرض لمقلب يقلب حياتها في أحداث العمل.

وقالت إنها قدمت أيضا برنامج نوستالجيا في موسم رمضان، والذي كان يدور حول رمضان في فترة الستينات، وكانت تجربة جديدة تعتز وتفتخر بها في تقديم البرامج.

وأضافت: "كلنا دايما نقول الزمن الجميل لن يعوض، والحمد لله استطعت من خلال البرنامج العودة إلى الطفولة، حيث كما قال حسين الجسمى رمضان في مصر حاجة تانية، غير أى مكان في العالم، لما يشمل من أجواء وذكريات جميلة.



وتحدثت الفنانة ليلى عز العرب عن مسلسل الكبير أوى، وقالت آخر جزأين لم أشارك به، حيث لم يكن لى دور في العمل الذى أعتبره من كلاسيكيات الدراما المصرية.

وأضافت ليلى أنها ليست مع فكرة تقديم جزء ثان من العمل غير في وجود فكرة حلوة مثل ما حدث قبل ذلك في مسلسل المال والبنون وليالى الحلمية والشهد والدموع وغيرها.

وناقشت الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.