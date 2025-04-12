في هذا الموعد.. حفل جديد لـ أنغام بجدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 08:49 مساءً - أعلنت شركة بنش مارك، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن حفل جديد للفنانة أنغام في جدة بالمملكة العربية السعودية.يمكنك قراءة: أنغام: والدي منحنى لقب صوت مصر منذ طفولتي
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تفاصيل وموعد الحفلوجاء الإعلان عن حفل أنغام القادم؛ عبر منشور للشركة المنظمة، مرفق بالصورة الدعائية للحفل، والمقرر إقامته يوم الخميس 17 إبريل، وجاء المنشور كالتالي: "ياخي الشوق ليك واخذني لفين!! شوقها جايبها لجمهور جدّة، وهم مشتاقين لها أكثر".
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"تيجي نسيب" آخر ألبومات أنغاميأتي الألبوم الغنائي "تيجي نسيب" كآخر ألبوم غنائي لـ أنغام، ويعتبر بمثابة عودة من جديد لإصدار الألبومات الغنائية الكاملة، بعد غياب 4 سنوات منذ طرح آخر ألبوم غنائي لها عام 2020، والذي جاء بعنوان "فرح"، والذي ضم مجموعة من الأغاني باللهجة الخليجية، وضم 15 أغنية. واكتفت خلال فترة السنوات الأربع التي سابقته بطرح عدد من الأغاني.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».