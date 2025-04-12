فن ومشاهير

في هذا الموعد.. حفل جديد لـ أنغام بجدة

0 نشر
0 تبليغ

في هذا الموعد.. حفل جديد لـ أنغام بجدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 08:49 مساءً - أعلنت شركة بنش مارك، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن حفل جديد للفنانة أنغام في جدة بالمملكة العربية .

تفاصيل وموعد الحفل

وجاء الإعلان عن حفل أنغام القادم؛ عبر منشور للشركة المنظمة، مرفق بالصورة الدعائية للحفل، والمقرر إقامته يوم الخميس 17 إبريل، وجاء المنشور كالتالي: "ياخي الشوق ليك واخذني لفين!! شوقها جايبها لجمهور جدّة، وهم مشتاقين لها أكثر".‏
https://www.instagram.com/p/DIR3O4fOoIQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIR3O4fOoIQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DIR3O4fOoIQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنك قراءة: أنغام: والدي منحنى لقب صوت مصر منذ طفولتي

"تيجي نسيب" آخر ألبومات أنغام

يأتي الألبوم الغنائي "تيجي نسيب" كآخر ألبوم غنائي لـ أنغام، ويعتبر بمثابة عودة من جديد لإصدار الألبومات الغنائية الكاملة، بعد غياب 4 ‏سنوات منذ طرح آخر ألبوم غنائي لها عام 2020، والذي جاء بعنوان "فرح"، والذي ضم مجموعة من الأغاني باللهجة الخليجية، وضم ‏‏15 أغنية. واكتفت خلال فترة السنوات الأربع التي سابقته بطرح عدد من الأغاني.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا