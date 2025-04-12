خبر إصابة يزيد الراجحي يتصدر..فما الحقيقة؟

ميرنا وليد - بيروت - تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي خبر إصابة سائق الراليات الشهير يزيد الراجحي بكسرين في فقرات الظهر، الأمر الذي أقلق الجمهور ودعا له بالشفاء العاجل، في حين نفى البعض هذا الخبر، وأشاروا الى ان من تعرّض لهذه الأزمة هو مساعده.
على صعيد آخر نشر يزيد الراجحي مؤخرا مقطع فيديو له على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه وهو يستعرض المكان الذي يسكن فيه بـ كورشوفيل، وهو منتجع للتزلج على جبال الألب الفرنسية.
ونال الفيديو الخاص به إعحاب عدد كبير من المتابعين، اذ ظهر هذا المكان بقمة الفخامة.
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