جاستين بيبر يُحدث بلبلة بقراره

ميرنا وليد - بيروت - قرر النجم العالمي جاستين بيبر الإنفصال عن علامته التجارية لملابس الشارع درو هاوس، اذ قال في بيان له: "أنا جاستين بيبر لم أعد مشاركًا في هذه العلامة التجارية درو هاوس لا يمثلني، لا عائلتي ولا حياتي إذا كنت تدعمني، فلا تنفق أموالك على درو هاوس".



وكانت شهدت نزهة جاستن بيبر الأخيرة لتناول القهوة مع أصدقائه، شجارا حادا مع المصورين خلال تواجده في أحد المقاهي، وذلك بحسب ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، أثناء وصول بيبر إلى أحد المقاهي، التقط له المصورون صورًا ومقاطع فيديو، فلم يستطع النجم تمالك اعصابه فهاجمهم بحدة.