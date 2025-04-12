نسرين الحربي تتحدث عن معاناتها مع الإكتئاب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية نسرين الحربي عن معاناتها مع الإكتئاب، قائلة: "كنت دايما منعزلة 24 ساعة بالغرفة ودايما وصخة، ما أبغى أطلع ودايمًا أنام كأني أهرب من الواقع مهما سويت أشياء تجيب السعادة دخلي مكتئب مو قادرة أحس بالسعادة وماله علاقة بالدين والقرب من الله هذا شيء والحالة النفسية شيء ثاني".



وكانت تحدثت نسرين مؤخرا عن موضوع اعتبار بعض الفتيات بأن الزواج موضة، قائلة: "جت فترة تحسونها موضة بالنسبة لنا بنات التسعينيات فجأة كل البنات بعد التخرج تزوجوا فحسيت أنا لازم أواكب الموضة وأتزوج، أبوي وأمي قالوا لا قعدت أهددهم ورحت عند زوجة أبوي تقول لأبوي يزوجني".