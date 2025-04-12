ميرنا وليد - بيروت - تداول الجمهور المقطع الأول من حفل زفاف اليوتيوبر نارين بيوتي ورجل الأعمال رامي سامو، اذ أهداها خاتم ألماس وسط لحظات رومانسية، وتمت الإشارة الى ان فستانها المميز من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
وكان تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لـ نارين بيوتي، وهي تودع منزلها وعائلتها لتذهب إلى الفندق حيث سيقام حفل زفافها على رامي سامو، وذلك ضمن أجواء مميزة وحفل مبهر.
وقد جمعت نارين بيوتي بوالدها لحظات مؤثرة، حيث بدت وهي تقبل يداه وتبكي أثناء توديعها له.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيديو الأول من زفاف نارين بيوتي..هدية باهظة الثمن من زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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